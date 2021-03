Klay Thompson se fixe un objectif fort pour son retour en NBA

Klay Thompson sort de « la pire année de sa vie. » Un cauchemar où il a dû jongler entre l’épidémie de COVID-19, bien sûr, une longue rééducation après une déchirure des ligaments du genou, puis, à peine revenu, une terrible rupture du tendon d’Achille tout en perdant aussi sa grand-mère. Même s’il devra encore attendre plusieurs mois avant de revenir sur les parquets, l’arrière All-Star des Golden State Warriors veut maintenant aller de l’avant. Il est enfin libre de marcher sans une botte de protection. Du coup, il a pu aller… nager à San Francisco.

« Ça a changé ma vie ! » Confie carrément le triple-champion NBA. « C’était incroyable, il faut que je fasse ça plus souvent. Je vais intégrer ça à ma routine. Tim Duncan a nagé pendant toute sa carrière et il a joué 21 saisons [19 en réalité]. Ces deux dernières années m’ont permis de réévaluer ma manière de m’entraîner et de m’alimenter. Maintenant que je prends de l’âge, je dois faire attention à tous les détails. »