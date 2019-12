Les Knicks prêts à bouger plusieurs joueurs avant la deadline de février ?

Avec un bilan de 8 victoires pour 24 défaites, les New York Knicks connaissent une nouvelle saison galère. Actuellement 14ème de la Conférence Est, la franchise se trouve bien loin de son objectif initial : retrouver les Playoffs. Face à cette situation délicate, un premier fusible a sauté : l'ex-entraîneur David Fizdale. Mais logiquement, les dirigeants des Knicks ne devraient pas seulement opérer ce changement. Au sein de l'effectif, des mouvements son attendus. Notamment à l'approche de la deadline des trades en février prochain. Et d'après les informations du journaliste Jonathan Macri du KFS podcast, trois noms sont à surveiller pour un départ de New York : Dennis Smith Jr, Marcus Morris et Bobby Portis.

Une rumeur crédible sur le papier. En effet, Smith Jr, malgré plusieurs opportunités, n'a jamais réussi à s'imposer chez les Knicks. Et étant donné les nombreuses solutions à ce poste, autant l'échanger pour récupérer un élément intéressant à un autre poste. Pour sa part, Portis, malgré quelques fulgurances, a été une déception. Du coup, avec son contrat court (potentiellement libre à la fin de la saison), l'ancien intérieur des Chicago Bulls semble être un candidat parfait pour un trade. Enfin, Morris dispose d'une vraie valeur sur le marché. Avec ses qualités et son expérience, il peut apporter à une équipe avec des ambitions. Son nom a récemment circulé aux Los Angeles Clippers. En tout cas, ça va bouger à New York !