Il aurait fallu des lignes et des lignes pour résumer l'immense carrière de Kobe Bryant. Mais avec cette infographie, plus besoin de chercher midi à 14h.

Il y a 4 ans, Kobe Bryant, au terme d'une ultime performance sensationnelle avec 60 points, mettait un terme à sa longue carrière de joueur NBA. On ne répétera jamais assez à quel point ce joueur, décrié ou aimé, a changé la face de la NBA et du basket en général. Ses performances individuelles (MVP, MVP des finals, du ASG...) combinées à ses cinq titres de champion NBA, le tout en restant dans la même franchise pendant deux décennies, ont fait de lui l'un des plus grands athlètes de l'histoire. Mais pour faire simple en résumant sa carrière, voici une infographie on ne peut plus clair qui plaira aux amateurs de statistiques.