Kobe Bryant voulait créer sa marque de sneakers, un prototype a filtré

Kobe Bryant a toujours pris Michael Jordan comme modèle durant sa carrière. Il était donc logique de le voir devenir un businessman aussi accompli que l'icône des Chicago Bulls et de la NBA. Avant son tragique décès il y a bientôt un an, le légendaire arrière des Los Angeles Lakers avait apparemment un projet important en tête en matière de sneakers.

Athlète Nike durant l'essentiel de sa carrière, Kobe semblait prêt à cesser son partenariat avec la marque à la virgule. C'est ce qu'affirme Shervin Pishevar, un entrepreneur américano-iranien connu pour la création du Virgin Hyperloop, le mode de transport à très grande vitesse qu'Elon Musk et d'autres puissants investisseurs rêvent de voir démocratisé dans les années à venir.

Selon Pishevar, qui s'est épanché sur Twitter, Kobe Bryant prévoyait, une fois son engagement avec Nike achevé dès 2020, de créer une marque de sneakers dont les actionnaire seraient uniquement des joueurs et anciens joueurs. Son nom : Mamba, évidemment.

Pishevar explique que son équipe de créateurs avait proposé un prototype de chaussure à Kobe lors d'un rendez-vous auquel a également participé Gina Ford, manager de Usain Bolt. Il aimerait aujourd'hui "faire quelque chose à ce sujet". Il devra vraisemblablement pour cela s'entretenir avec Vanessa, la veuve de Kobe Bryant, avant de commercialiser cette sneaker si les informations qu'il a dévoilées sont bien exactes.

2/ These were the designs my team did to show him that day for an independent Mamba shoe company. Here’s calendar details. There were witnesses to the meeting and Kobe’s plans like Gina Ford, who manages Usain Bolt. pic.twitter.com/PgsIDt0P0E

— Shervin (@shervin) December 29, 2020