Tim Hardaway révèle la vraie cible du transfert de Kristaps Porzingis

Apparemment, les Dallas Mavericks visaient un autre joueur que Kristaps Porzingis lorsqu’ils ont entamé les négociations avec les New York Knicks il y a plus d’un an.

Une affaire en or. En récupérant un Kristaps Porzingis lassé par la direction prise par les New York Knicks, les Dallas Mavericks ont fait une excellente opération en 2019. Un an après, le Letton est le lieutenant parfait au côté de Luka Doncic et il s’est engagé sur le long terme avec la franchise texane. La contrepartie de l’époque ? L’énigmatique Dennis Smith Jr, mais aussi les vétérans Wesley Matthews et DeAndre Jordan. Ainsi que deux tours de draft. Ça valait le coup. Mais pourtant, ce n’est pas le géant All-Star qui était visé à en croire les mots de Tim Hardaway Sr.

Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont prêts à tout casser

« Tout le monde croit que ce trade était pour Porzingis. Mais c’était Tim Hardaway Jr qui était vraiment le joueur central de l’échange », confie le papa de l’intéressé en question. « Dallas a d’abord appelé pour parler de Tim Hardaway Jr. C’est lui que les Mavericks voulaient. Puis New York a ajouté Porzingis dans le deal. Les gens diront que c’est faux pour couvrir leurs arrières mais je sais que c’est la vérité. »

Le père de Tim Hardaway Jr est bien placé pour connaître les coulisses de l’échange. Peut-être que les Mavericks cherchaient d’abord simplement un shooteur à associer à Luka Doncic. Puis les Knicks en ont profité pour tester la valeur de leur intérieur, qui menaçait de partir et avait demandé son transfert. Mais dans ce cas, c’est encore plus dramatique pour la franchise new-yorkaise. Il y avait certainement une meilleure offre à trouver pour Kristaps Porzingis…