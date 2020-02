Kyle Kuzma, les New York Knicks ont parlé avec les Los Angeles Lakers

Les Los Angeles Lakers vont-ils s'activer lors de la deadline des trades ? Depuis plusieurs semaines, Kyle Kuzma fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et l'intérieur représente effectivement un élément intéressant pour plusieurs franchises. Mais la franchise californienne peut-elle vraiment l'utiliser pour passer un cap ? En sortie de banc, le jeune talent de 24 ans reste productif, surtout avec son salaire à 1,9 million de dollars. En tout cas, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les New York Knicks ont contacté les Angelenos pour parler de Kuzma. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien sérieux.

Knicks have had exploratory conversations on Lakers forward Kyle Kuzma, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2020

Visiblement, les Lakers auraient eux un intérêt pour Marcus Morris. Avec sa capacité à écarter le jeu et à défendre, l'ailier serait effectivement un renfort intéressant. Sauf que Morris dispose d'un contrat à 15 millions de dollars... Et pour imaginer un échange, la franchise californienne devrait sacrifier plusieurs joueurs. Et on voit mal les dirigeants des Lakers sacrifier la profondeur de l'effectif pour Morris. Les discussions continuent et Kyle Kuzma pourrait encore faire parler de lui. Mais Los Angeles devra recevoir une offre incroyable pour réellement envisager un deal.