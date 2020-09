Kyle Lowry et Serge Ibaka tendus, ça sent la frustration à Toronto

Le 2-2 entre les Boston Celtics et les Toronto Raptors était assez trompeur. Parce que même si les Canadiens avaient réussi à égaliser après avoir perdu les deux premiers matches, ils restaient proches de la correctionnelle dans le Game 3, finalement gagné au buzzer. Hier soir, les champions en titre ont perdu un Game 5 décisif. Ils sont encore en course, évidemment, mais dos au mur. Et des signes de frustration se font clairement ressentir. Un peu à l’image de cet échange engagé entre Serge Ibaka et Kyle Lowry en cours de jeu.

Serge Ibaka to Kyle Lowry after the tech: "Come on man, we’re losing!" Celtics bench started cheering 👀 (h/t @taylorrooks) pic.twitter.com/NNLvVFoGPr — Bleacher Report (@BleacherReport) September 8, 2020

Le meneur All-Star se plaignait auprès des arbitres d’une faute sifflée en sa défaveur. Fatigué de l’attitude de son coéquipiers, l’intérieur congolais a lâché un « allez putain, on est en train de perdre » avant de se diriger vers le banc, en colère. Fred VanVleet est rapidement intervenu pour le calmer. Pas d’altercation, rien de grave, mais un agacement palpable. Logique d’ailleurs. Les Raptors étaient menés de 25 points à ce moment de la partie.

« Kyle a eu un moment avec les arbitres et Serge a eu un moment avec Kyle. Mais on va de l’avant. Ça arrive. On reste des frères », promet FVV. « Il y a beaucoup d’enjeu. Mais ce n’est pas aussi grave que ça en a l’air. Nous avons plein de joueurs passionnés, ça arrive. »

Aucune raison de dramatiser. Avec l’adrénaline, et avec la situation délicate, les nerfs sont mis à rude épreuve pour les joueurs des Raptors. Mais Kyle Lowry et Serge Ibaka sont sans doute déjà passés à autre chose. En revanche, l’équipe de Toronto devra montrer un autre visage pour éviter l’élimination mercredi soir.

