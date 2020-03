On se doutait bien que sans Kevin Durant, la première saison de Kyrie Irving sous le maillot des Brooklyn Nets ne serait pas une partie de plaisir. Mais au moins pouvait-on espérer pour lui une saison régulière intéressante pour se familiariser avec l'équipe que "KD" et lui ont pour mission de porter jusqu'au titre à partir de 2021. Raté. Après avoir multiplié les pépins physiques, le dernier problème en date d'Uncle Drew est bien celui qui le contraint aujourd'hui à mettre un terme à saison. Les Nets ont officialisé mardi soir l'absence de Kyrie Irving jusqu'à la fin de la saison. L'ancien meneur de Cleveland et Boston a subi une opération à l'épaule droite et devra observer un repos de plusieurs mois afin d'être prêt pour la saison 2020-2021.

Kyrie Irving n'aura donc joué que 20 matches avec Brooklyn durant cette première saison. Le All-Star a été plutôt bon lorsqu'il était apte à fouler le parquet : 27.4 points, 6.4 passes et 5.2 rebonds de moyenne, il y a bien pire.

Pour l'heure, les Nets sont 7e de la Conférence Est et ont normalement les atouts pour atteindre le premier tour des playoffs. Leur dynamique est néanmoins très poussive et le dernier mois et demi de compétition s'annonce pénible pour Kenny Atkinson et ses hommes.