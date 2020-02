Commençons par dire que Kyrie Irving n'a apparemment rien de plus grave qu'une entorse au genou. Le meneur des Brooklyn Nets passera une IRM lundi pour déterminer la gravité de sa blessure, mais les examens aux rayons X passés dans la foulée du match perdu par son équipe à Washington se sont avérés négatifs. Les fans d'Uncle Drew, ceux des Nets et lui-même, évidemment, doivent simplement commencer à se dire que ça fait beaucoup. A peine pleinement revenu de ses problèmes à l'épaule et au sortir de son meilleur match de la saison la veille (54 points contre Chicago), Kyrie Irving a dû quitter le parquet des Wizards prématurément. En cause : un accrochage avec Bradley Beal pour disputer le ballon et un genou

"J'ai déjà fait pas mal de choses à mon genou par le passé. Je veux juste m'assurer que mes ligaments vont bien. C'était vraiment une chute très, très, bizarre. J'ai senti une hyperextension et une tension. C'est le mouvement de Bradley Beal qui a fait qu'il est passé sous moi", a raconté Kyrie Irving sur ESPN après la rencontre.

On va quand même attendre les résultats de l'IRM. Kyrie Irving n'est pas trop épargné par les blessures depuis son départ de Cleveland et il serait fâcheux pour Brooklyn de perdre son meneur pour une longue durée alors que les Bulls, 9e, ne sont qu'à deux victoires derrière.

Les stats de Kyrie Irving