Nous l'avions guettée, puis attendue, et la voici enfin cette nouvelle et complète collection autour du Quai 54. Si l'event a été annulé par suite de la crise sanitaire, il n'en reste pas moins que la collab 2020 avec la marque au Jumpman est une fois de plus une parfaite réussite.

Prenant comme l'an dernier son inspiration du côté des racines africaines de ses créateurs, le travail est centré également sur le Paris multiculturel. Le pattern choisi en 2020 est très riche et varié, et cela va ravir les amoureux des tissus et imprimés wax.

Au programme : tshirts, hoodie, jerseys, shorts, slides, et bien évidemment le footwear. Nous ne vous présentons plus la pièce maitresse qu'est la Jordan 6, qui devrait s'arracher en quelques secondes comme cela a été le cas la semaine dernière avec le Sneakers Pass réservé au seul public parisien.

La Jordan 1 se fera low et mêlera cuir et tissu, mais c'est cette AJNT23 qui nous aura scotché, avec son système de laçage si particulier, et son Jumpman sur la semelle portant une magnifique paire de 1 !! A noter également le caractère très premium de cette paire puisqu'elle sera livrée... dans une mallette en métal, rien que ça.

De quoi exciter les papilles et les porte monnaies des meilleurs sneakerheads de tout l'hexagone. Et pour ne pas rester sur le bord de la route, soyez à l'affut dès demain matin 9 heures pour soutenir une fois le plus le "World Streetball Championship" qui sera de retour espérons le au plus vite.

Les images de la collection Quai 54 2020