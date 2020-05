C'est une nouvelle malheureusement sans aucune surprise. Même si ce n'est pas encore officiel, on imagine mal comment les différents acteurs pourraient s'organiser avec autant d'incertitudes. The Ringer, par la voix de Kevin O'Connor, a dévoilé que la Draft NBA version 2020 ne sera sans doute pas tenue à la date prévue, soit le 25 juin. Les interrogations sont encore trop nombreuses autour de la situation sanitaire, dans un premier temps, et sportive, évidemment dans un second temps. Le journaliste affirme que la ligue pourrait proposer des dates en... août voir septembre.

Il faut en effet attendre que la saison régulière se termine - si c'est possible - pour définir le classement final. C'est toujours la priorité d'Adam Silver, qui a déjà indiqué aux franchises que la saison 20-21 pourrait débuter plus tard qu'à l'accoutumé. Repousser la Draft NBA de deux mois permettrait d'avoir une meilleure lisibilité à court terme. Néanmoins, le risque d'annulation de l'exercice 19-20 est toujours présent. Les propriétaires poussent d'ailleurs en ce sens depuis le début de la semaine.

Dans ce cas de figure, la ligue fera-t-elle machine arrière pour maintenir la Draft le 25 juin ? Quoi qu'il en soit, la situation globale autour de la NBA restera floue en attendant une décision définitive.