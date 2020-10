Cette satané crise sanitaire va avoir des répercussions dans le monde entier pour encore de longs mois. La NBA a fait un petit miracle en sauvant sa saison via cette bulle à Orlando. Mais ce concept a ses limites, et certains joueurs comme Dwight Howard ou Jaylen Brown ont parlé d'une "journée sans fin". Sur l'intégralité d'un exercice, il semble impossible de réunir les trente franchises dans un ou plusieurs sites, et ce même si l'idée est dans la tête des dirigeants de la ligue. Cette navigation à vue donne du fil à retorde à Adam Silver et ses équipes. Il faut trouver d'autres solutions, quitte à démarrer le plus tard possible. Le successeur du regretté David Stern a déjà avoué qu'il serait impossible de reprendre avant janvier. Et cela pourrait avoir des conséquences pour le mois de juillet.

Pourquoi celui-ci en particulier ? parce que c'est tout simplement à ce moment-là que les JO 2021 sont prévus. Après le fiasco du Mondial 2019, les Américains comptaient envoyer l'artillerie lourde pour remettre tout le monde d'accord. Sauf qu'à ce rythme, rien ne dit que les stars seront au rendez-vous et Adam Silver a jeté un froid sur leurs présences.

"Je pense au final qu'il est assez improbable que nous stoppions tout pour les JO si nous reprenons tardivement. Parce que, comme vous le savez, ça n'implique pas seulement le temps de la compétition. Il y a un training camp avant et du repos après"

Mais il n'y a évidemment pas que Team USA qui est concernée mais toutes les nations qui comptent chacune un contingent de joueurs NBA. Pour nous Français, cela signifierait qu'Evan Fournier, Rudy Gobert, Frank Ntilikina ou encore Nicolas Batum, pour ne citer qu'eux, ne seraient pas de la partie. La Serbie, qui doit en plus participer au TQO, ferait une croix sur les cadres Nikola Jokic ou Bogdan Bogdanovic.

Vu comme c'est parti, il faut fortement se faire à l'idée que les JO se feront malheureusement sans les joueurs NBA...