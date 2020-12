La punchline de Nikola Jokic pour décrire sa relation avec Jamal Murray

A force de se fréquenter sur les parquets, Nikola Jokic et Jamal Murray se connaissent par cœur. C’est évidemment un atout pour les Denver Nuggets. Voilà déjà quatre ans, depuis l’arrivée du meneur canadien en NBA, que les deux joueurs se fréquentent. Alors ça peut paraître court mais ils en ont vécu des épreuves en quatre saisons.

Nikola Jokic – Jamal Murray, les chasseurs de têtes à l’Ouest !

Et aujourd'hui, ils sont les deux stars de l'équipe. Le succès de leur franchise, c'est d'abord le leur. Ils portent la formation du Colorado ensemble. En développant notamment une alchimie très intéressante sur le terrain.

« Cela fait des années que l’on joue ensemble… » Commence Nikola Jokic avant de se tourner vers Jamal Murray « tu vas finir par dire quelque chose ou ? «

« Continue frangin », rétorque son compère.

« On continue de progresser, on a parlé, on a eu des embrouilles. On est comme un couple. Juste en moins proche. »