La tenue du Jr NBA Global Championship 2020 confirmée

En août dernier, la Française Jaya Michel s'était faite remarquer lors du Jr NBA Global Championship, ce rassemblement des meilleurs jeunes joueurs et joueuses de 13 et 14 ans venus du monde entier. Avec son équipe Europe/Moyen Orient, Michel avait fini à la première place de la poule reste du monde, avant de s'incliner en finale contre l'équipe de la Central Region des Etats-Unis. D'autres français et françaises auront l'opportunité de vivre cette expérience. La NBA a en effet annoncé la tenue d'une édition 2020 au Walt Disney Word d'Orlando, en Floride, du 11 au 16 août. L'événement sera à nouveau diffusé FOX Sports et via les diffuseurs partenaires de la Ligue, en Europe et au Moyen-Orient.

L'année passée, des stars de NBA et WNBA comme Dwyane Wade, Kareem Abdul-Jabbar, Grant Hill, Breanna Stewart, Swin Cash, Mike Conley et Aaron Gordon, entre autres, avaient assisté aux rencontres.

Les compétitions qualificatives pour le Championnat Jr. NBA Global 2020 commenceront au printemps. Plus de détails concernant cet événement qui aura lieu à Orlando seront annoncés sous peu.