Lakers et Clippers se font la guerre pour le fils d’un ancien All-Star

La course à l'armement continue entre les Lakers et les Clippers. Les deux franchises sont sur le même joueur, rejeton d'un ancien ailier All-Star

Dans un peu plus de trois semaines, la NBA fera son retour un peu comme on l'avait connu avant cette crise, c'est à dire en dehors d'une bulle. Bon, il y aura peu ou pas de fans mais c'est toujours ça de pris dans ce contexte si difficile. Et on ne devrait pas attendre longtemps avant de voir le premier Lakers-Clippers de la saison.

Les deux franchises de LA se sont livrées une course à l'armement depuis l'ouverture de la Free Agency. Pour le moment, ce sont les champions qui sortent comme les grands gagnants de ce duel. Mais ce n'est pas encore fini puisqu'il se murmure que Lou Williams pourrait être échangé. Reste à savoir à quel niveau d'intéressement sera la contrepartie.

En attendant, Lakers et Clippers cherchent des brèches dans ce marché désormais clos ou presque. Il reste quelques bonnes affaires et parmi elles se trouve un joueur de complément potentiellement intéressant pour les deux camps. Et qui sort d'une saison avec de bons chiffres.

Avant d'être envoyé aux Sixers, Glen Robinson III s'était fait remarquer aux Warriors. Plus de 12 points de moyenne et 40% à trois points dans un rôle de "3 and D" terriblement demandé en NBA. Parfait pour compléter le banc et lui donner une dizaine de minutes.

Preuve que le fils de Glen Robinson, ancien numéro 1 de Draft et double All-Star en 2000 et 2001, a une belle cote, les Nets, le Jazz et les Rockets sont également dessus. Soit quatre contenders (et cinq si les Rockets arrivent à faire changer d'avis Westbrook et Harden).

