LaMelo Ball a fait aussi bien que LeBron et Doncic… mais aussi Curry et Kidd

LaMelo Ball n’est pas un bust. Si les conclusions hâtives sont toujours dangereuses, vingt matches suffisent pour comprendre que le meneur des Charlotte Hornets est un jeune homme à part. Et si les records ne veulent pas toujours dire grand-chose, surtout à cette époque où les statistiques sont manipulées dans tous les sens pour leur donner un aspect spectaculaire, le troisième choix de la draft suit tout de même les traces de nombreux joueurs.

Il est l’un des rares basketteurs NBA de 19 ans ou moins à avoir réussi plusieurs matches en 20-7-10. Les deux autres sont LeBron James et Luka Doncic. En marquant 7 paniers à trois-points tout en distribuant 10 caviars hier soir, lors d’un succès contre les Houston Rockets, Ball s’est aussi hissé au rang de deux Hall Of Famers (ou futur Hall Of Famer) : Jason Kidd et Stephen Curry.

LaMelo just became the 3rd rook since Steph and Jason Kidd to hit 7+ threes and drop 10+ assists 🔥 pic.twitter.com/lflcrDmJKT — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021

Le natif de Los Angeles excelle dans son nouveau rôle aux Hornets. Titulaire, il est de plus en plus à l’aise et de plus en plus adroit. Le jeu passe par lui, et tant mieux. 22 points, 6 rebonds et plus de 6 passes par match depuis son entrée dans le cinq majeur. Il n’en sortira pas. Alors il est sans doute trop tôt pour aller jusqu’à en faire un crack… mais l’avenir de LaMelo Ball s’annonce radieux.

