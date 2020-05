L’associé de Kevin Durant pas d’accord avec les propos du GM des Nets

Dans cette crise sanitaire que traverse le monde, le temps joue quelque peu avec les Brooklyn Nets. Pour le moment, les intentions d'Adam Silver et ses hommes sont claires : il faut trouver une solution pour terminer la saison. On parle de plusieurs formats, dont un grand tournoi à Vegas ou DisneyWorld. Mais avec les incertitudes liées à la situation actuelle, la ligue n'a pratiquement aucune visibilité quant à une éventuelle date de reprise. Si bien que plus le temps passe, plus les blessés ont le temps de se remettre sur pied. Et évidemment, à Brooklyn, on pourrait en profiter, d'autant plus que les abonnés à l'infirmerie se nomment Kyrie Irving et Kevin Durant.

Il y a quelques jours, Sean Marks avait notamment entrouvert la porte pour un retour de KD dès cette saison. Mais cette déclaration n'a pas vraiment été du goût de tout le monde. Et notamment du business partner de Durant, Rich Kleiman.

"Je pense que c'est irréaliste", dit-il. "C'est mon point de vue. Nous n'avons pas creusé la question en raison justement de cet irréalisme. Si quelque chose avait changé, il me l'aurait dit. Il est d'autant plus compliqué d'en parler sérieusement avec le peu d'informations que nous avons liées à l'incertitude d'une reprise de la saison."

S'il avait déjà repris le 3 contre 3 avant la suspension, Kevin Durant reste une superstar qui, mine de rien, aura 32 ans au mois de septembre. Une superstar qui s'est fait le tendon d'Achille, soit l'une des pires blessures possibles pour un athlète. Des données que les dirigeants, staff et clan du joueur devront prendre en compte si jamais cet exercice 2019-20 reprend.