L’associé de LeBron James défonce Stephen Curry sur sa défense

Les deux premiers épisodes de « The Last Dance » ont beaucoup été commentés depuis leur diffusion dimanche soir. Maverick Carter, ami et associé de LeBron James, était invité d’un live pour discuter du documentaire. Et c’est en voulant encenser Michael Jordan tout en rappelant l’importance des joueurs autour de lui que le bras droit du King a soudainement lâché un missile sur Stephen Curry. Extrait.

« On ne pourra jamais le prouver mais je pense effectivement que personne sur cette terre n’a été meilleur dans son job que Michael Jordan ne l’a été au long de sa carrière. Mais la vérité, c’est que même ce gars-là a besoin des autres. (…) C’est comme les Warriors, tout le monde sait que Stephen Curry ne défend pas un putain de gramme. J’ai 38 ans, je n’ai pas joué un match de basket depuis 18 ans mais je sais que Steph aurait du mal à défendre sur moi. Mais Steph est le meilleur shooteur du monde. Et quand ce petit enfoiré est chaud, vous ne pouvez pas l’arrêter. Il est d’ailleurs bon en défense sans le ballon. Mais il a besoin de Klay [Thompson] et Draymond [Green] pour couvrir ses arrières et ainsi le laisser faire ce qu’il fait de mieux. »

Alors déjà, petite parenthèse : Michael Jordan qui est meilleur à son boulot que n’importe qui dans l’Histoire, ça fait une très belle punchline dans le documentaire mais ça reste… une punchline. C’est imaginé. Pas besoin d’en faire un débat et de penser sérieusement que c’est la vérité. Il y a quand même des gens dans ce monde qui ont eu des idées lumineuses, novatrices, d’autres qui ont trouvé des vaccins, fait des avancées révolutionnaires, etc. Bref.

Venons-en à Stephen Curry. Déjà, pourquoi, pourquoi, pourquoi prendre l’exemple des Warriors et pas une équipe de LeBron James ? Après tout, il est l’associé de LBJ non ? Ensuite, le manque de respect… Stephen Curry n’est pas un défenseur catastrophique. Est-ce que c’est un stoppeur ? Non. Est-ce qu’il défend moins bien que la moyenne des meneurs ? Peut-être. Est-ce qu’il est si mauvais qu’il peut être qualifié de la sorte ? Bien sûr que non. C’est une idée faussement répandue. Ceux qui regardent les matches des Warriors savent très bien qu’il est capable de bien défendre par moment. Mais OK, Maverick Carter, on a compris l'idée.