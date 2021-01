Le Jazz candidat très sérieux au titre ? Rick Carlisle en est persuadé

Le Jazz ne fait plus rire personne. La franchise a enregistré la nuit dernière sa onzième victoire consécutive. Même sans Donovan Mitchell pour la troisième fois d'affilé, Utah poursuit son montée en puissance et est aujourd'hui le leader NBA devant les deux équipes de LA !

L'équipe n'a jamais semblé aussi équilibré. Auparavant, Quin Snyder s'appuyait sur une défense de fer mais avait du mal à trouver des solutions offensivement en dehors de Mitchell. Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson sont parfaits de leur rôle de boosters offensifs, et Mike Conley, après une première année compliquée, s'impose enfin. Vous rajoutez le défenseur hors pair qu'est Rudy Gobert et vous obtenez tous les ingrédients d'un candidat.

Rick Carlisle l'a ainsi constaté après la défaite de son équipe. Pour lui, le Utah Jazz a désormais tout en magasin pour décrocher la timbale en juin prochain.

"Quand une équipe peut jouer aussi vite offensivement tout en pouvant avoir cette mentalité de possession défensive, elle a tout pour être championne. Ils font partie de cette poignée d'équipes vraiment très fortes".

La route est encore longue. Le Jazz va devoir passer ce cap en playoffs, eux qui menaient 3-1 contre Denver lors des derniers playoffs avant de s'effondrer. Il va falloir maintenir ce rythme jusqu'au printemps mais quelque chose semble s'être construit dans cette déroute floridienne.

CQFR : le Jazz enchaîne avec une 11e victoire de rang