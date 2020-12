LeBron James tape le 1000 de suite, une série dingue et historique

Décidément, ce match entre les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs avait une touche historique. Pas seulement parce que Becky Hammon a pris place sur le banc des Texans. Mais aussi parce que LeBron James a donné encore un peu de poids à sa legacy. Le King enchaînait hier soir son 1000ème match consécutif à 10 points ou plus en NBA. 1000 de suite !

Becky Hammon, une grande première historique pour une femme en NBA !

C’est sur un post-up conclu d’un tir main droite que James est devenu le premier joueur à réaliser un pareil accomplissement. Il devance Michael Jordan, assez loin derrière avec 866 matches de suite à 10 unités ou plus. Kareem Abdul-Jabbar est troisième.

Congrats to @KingJames on scoring 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/vUwuiWhqTh

— NBA (@NBA) December 31, 2020