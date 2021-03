LeBron James annonce la couleur pour la suite de la saison

Avant le All-Star break, les Los Angeles Lakers ont connu une période difficile. Privés d'Anthony Davis mais aussi de Dennis Schröder, blessés, les Angelenos se sont beaucoup reposés sur LeBron James. Presque trop. Malgré des récents résultats décevants (7 défaites sur les 10 derniers matches), les champions NBA en titre restent parmi les favoris pour le titre.

Et justement, à l'approche des Playoffs, le King a bien l'intention de monter en puissance. Face à la presse, l'ailier des Lakers a envoyé un message pour le début de la seconde partie de la saison. Et autant dire que James compte hausser le ton dans les semaines à venir...

"C'est le moment. Il est temps de se préparer et de bien négocier cette période avant les Playoffs. Je ne suis pas du genre à dire 'ok, on se repose là, on se repose ici'. Non, c'est le moment désormais pour moi.

J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser la première partie de la saison pour passer les vitesses 1, 2 et 3. Et ensuite, sur la seconde partie, c'est plutôt 4, 5,6 avant le début des Playoffs en 7. Je me suis toujours ajusté comme ça sur les dernières années de ma carrière.

Je monte en puissance au fil des mois, avec les matches jusqu'aux Playoffs", a partagé LeBron James pour ESPN.