LeBron James, un « vieux » historiquement performant

Rares sont les joueurs à avoir été aussi performants que LeBron James à l'âge qu'il a aujourd'hui. Certains monuments de la NBA ont soulevé des trophées et décroché des titres individuels à un âge canonique, comme Kareem Abdul-Jabbar, MVP des Finales 1985 à 38 ans. Mais être aussi productif que le "King", âgé de 36 ans et 90 jours, en saison régulière tout du moins, c'est du jamais vu.

A quasiment mi-saison, LeBron James est le meilleur scoreur (25.8 points), passeur (7.8) et rebondeur (8) des Los Angeles Lakers. Personne d'aussi "vieux" n'avait réussi cette prouesse au checkpoint du break du All-Star Game.

All-Star Game : LeBron se fait une team de fou, le Jazz disrespecté ?

Très loin du "Chosen One", bien que dans le même cas, on retrouve Elgin Baylor, qui dominait les trois caractéristiques majeures chez les Lakers lors de la saison 1967-1968 à l'âge de 33 ans et 129 jours. Sur la troisième marche de ce podium, on retrouve... LeBron James. Lors de sa dernière saison avec Cleveland en 2017-2018 à 33 ans et 50 jours, "LBJ" arrivait en tête dans ces trois cases au même temps de passage.

Il conviendra d'observer si la situation restera la même lorsqu'Anthony Davis sera revenu de blessure.