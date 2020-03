Le titre de 2016, avec la remontée légendaire contre les Golden State Warriors, est le plus grand accomplissement de la carrière de LeBron James. A l'époque, dans le vestiaire des Cleveland Cavaliers, le "King" sentait que quelque chose n'allait pas chez les Warriors, alors que son équipe venait de prendre le game 6 et d'égaliser à 3-3 après avoir été mené 3-1. ESPN a ressorti une séquence peu connue dans l'intimité du locker room des Cavs.

On y voit LeBron James prendre la suite de Tyronn Lue pour donner encore un peu plus d'ardeur à ses camarades.

"Ils sont foutus. Mentalement et physiquement, ils sont foutus".

Dans la foulée, LeBron James a tenu a poser lui-même la 15e pièce du puzzle que les Cavs avaient commencé à construire au premier match du 1er tour des playoffs. La 16e sera posée quelques jours plus tard, à l'Oracle Arena, pour un moment d'histoire.

This LeBron speech after Game 6 of the 2016 Finals is one for the books. pic.twitter.com/cyhzd6lCKI

— ESPN (@espn) March 27, 2020