3 actions clutch de LeBron James qui ont fait gagner les Lakers !

LeBron James est inépuisable. Même à 36 ans, après 18 saisons NBA, seulement 77 jours de repos depuis son quatrième sacre et 420 minutes disputés sur les 11 derniers matches, soit 38 de moyenne. Increvable. Ou en tout cas toujours suffisamment lucide pour faire la différence même lors des rencontres les plus serrées.

LeBron James, une nouvelle preuve de sa longévité spectaculaire

Les Los Angeles Lakers ont encore été poussés dans leurs derniers retranchements cette nuit. Par un Oklahoma City Thunder pourtant privé de son meilleur joueur, Shai Gilgeous-Alexander. Mais avec la fatigue qui s’accumule, les champions en titre sont de plus en plus bousculés. Ça ne les a pas empêché de décrocher une troisième victoire consécutive en prolongation (114-113).

Avec encore le King à la baguette. James est resté 41 minutes sur le terrain. Le temps de compiler 25 points (9 sur 10 aux tirs), 6 rebonds et 7 passes décisives. Il a surtout eu un vrai impact sur le succès des siens. Comme d’habitude. Parce qu’il fallait évidemment compter sur lui dans les moments les plus chauds de la partie.

Plusieurs actions décisives sont à mettre à son actif. Mais nous en avons donc retenu trois. D’abord, son panier primé pour égaliser et arracher la prolongation alors que le Thunder se dirigeait vers la victoire.

🚨 LEBRON FOR 3 TO SEND IT TO OT! 🚨@Lakers 105@okcthunder 105

