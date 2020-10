LeBron James justifie son choix de donner le dernier tir à Danny Green

Seize secondes à jouer, un point de retard pour les Los Angeles Lakers. Le dix-septième titre en ligne de mire. Avec une dernière possession pour les Californiens. Le ballon évidemment entre les mains de LeBron James. Le moment parfait pour écrire une nouvelle ligne de son Histoire ? Un « moment LJ » comme il les appelle ? Le King a effectivement attaqué le cercle dans l’optique d’aller marquer ce dernier panier. Mais pris par deux, voire trois défenseurs, il a intelligemment ressorti la balle sur Danny Green, grand ouvert à trois-points. Ce dernier a manqué le tir de la gagne.

De héros à zéro : Danny Green avait le shoot du titre dans les mains

Une décision analysée, commentée et débattue en long et en large sur les réseaux sociaux par la suite. Avec même des joueurs ou anciens joueurs qui ont pris position, comme Damian Lillard. Pour une majorité, LeBron James a clairement fait le bon choix en donnant le ballon à joueur démarqué quand lui était serré de près par la défense. La superstar est revenue sur cette action.

« Si vous regardez cette possession, j’ai réussi à attirer deux défenseurs sous la ligne des lancers-francs pour trouver l’un de nos shooteurs grand ouvert en tête de raquette. Avec un tir pour le titre. J’ai cru en lui, nous avons cru en lui et ce n’est juste pas rentré. On vit avec. On vit avec. C’est l’un des meilleurs tirs que nous pouvions obtenir. Danny a eu une super opportunité. Ce n’est juste pas rentré », explique le triple champion NBA.