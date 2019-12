LeBron James et Anthony Davis devraient jouer ce soir face aux Clippers

Déjà que les audiences NBA sont en chute libre cette saison, on imagine la tête d'Adam Silver au moment de constater les blessures de LeBron James et d'Anthony Davis. Les deux stars, touchés respectivement au thorax et au genou, étaient incertaines pour ce Christmas Game très attendu face aux Clippers. Finalement, le boss et plus globalement tous les fans NBA vont être rassurés, LBJ et AD devraient bien être présents ce soir sur le parquet du Staples Center. Selon ESPN, ils se sont tous deux entraînés normalement hier. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, les Clippers devraient également arriver au grand complet, avec leur duo Paul George-Kawhi Leonard.

Ce clash de Los Angeles sera le deuxième de la saison. Le premier était intervenu lors de l'ouverture de l'exercice, avec au final un succès des hommes de Doc Rivers. Les Lakers veulent donc leur revanche et surtout ne pas enchaîner une 4e défaite de suite après Indiana, Milwaukee et Denver. À leur décharge, LeBron James avait raté le match à Denver et Anthony Davis celui face aux Pacers. Et avec leurs deux leaders, les Lakers seraient bien inspirés de resserrer les boulons en défense s'ils veulent asseoir un peu plus leur domination à l'Ouest.