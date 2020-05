LeBron James et Space Jam 2 : Une casquette comme mise en bouche

En prenant ses quartiers à Los Angeles en 2018, LeBron James avait bien en tête ce qui l'attendait un an plus tard : le tournage de Space Jam 2 dans les studios Warner Bros. 24 ans après le premier opus réunissant Michael Jordan, Bugs Bunny et les Monstars, c'est au tour du King de prendre la relève. Pour le moment, la sortie en salles est prévue pour juillet 2021. Mais avec cette crise sanitaire mondiale, et la fermeture des cinémas, il est probable qu'elle soit retardée. En attendant d'en savoir plus, comme sur le scénario, la bande annonce et autres teasers, la star des Lakers s'est chargée en personne de dévoiler les premiers détails du film.

Très présent sur les réseaux sociaux durant ce confinement (et il est d'ailleurs temps de passer un petit coup de tondeuse sur cette barbe), LeBron James a interpellé ses fans hier. Sur une vidéo "boomerang", on le voit arborant une casquette bien spéciale. Celle de Space Jam 2, ou plutôt pour reprendre le titre officiel : "Space Jam, a new legacy". On y aperçoit également le logo, qui reste dans les cordes du film sorti en 1996. Reste maintenant à attendre ne serait-ce qu'un teaser dans les prochains mois.

LeBron James et la casquette "Space Jam, a new legacy"