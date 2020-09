Depuis "The Last Dance", on entend un peu plus Isiah Thomas sur les grandes questions autour de l'histoire de la NBA. L'ancien meneur des Detroit Pistons n'a pas manqué l'occasion de rappeler son opinion concernant le débat autour du meilleur joueur de tous les temps. Si la majorité des glorieux anciens continue de n'avoir que le nom de Michael Jordan à la bouche, "Zeke" n'en démord pas. Son ancien rival n'est pas le G.O.A.T. à l'heure actuelle et il le sera encore moins lorsqu'un certain LeBron James aura terminé sa carrière.

C'est ce qu'il a expliqué à Sports Illustrated.

Le jour où LeBron James s'est dit : « Je suis le GOAT »

"Pour chaque légende, on peut retracer la généalogie de la manière dont sa grandeur est née. Kareem, Magic, Bird, Jordan, moi-même, il suffit de voir comment on appris le jeu à travers nos coaches à la fac et chez les pros. LeBron James est arrivée du lycée. Qui était son prof ? Son cerveau est celui d'un génie. C'est pour ça que je le surnomme le Einstein du basket. J'admire son appétit insatiable d'être au top et d'y rester. Je n'ai jamais vu un joueur dominer autant de catégories statistiques différentes. Certains ont dominé dans des compartiments. Mais jamais on a vu un joueur qui avait tout. Il le montre, sans discontinuité, depuis 17 ans. A l'heure actuelle, Kareem Abdul-Jabbar est pour moi le meilleur de tous les temps. Mais quand LeBron James prendra sa retraite, il sera le meilleur à avoir jamais joué au basket".

Un point de vue qui fera sans doute chaud au coeur du King, mais qui poussera aussi assurément des journalistes à chercher l'opinion de Michael Jordan à ce sujet. On a une petite idée de la manière dont il réagira.

