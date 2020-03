LeBron James explique pourquoi il a sorti le match de sa vie en 2012

Le Miami Heat était dos au mur. Et il continuait de s’enfoncer dans le bitume. Déjà battus en finales l’année précédente, avec des performances catastrophiques de LeBron James dans le money time, les Floridiens se retrouvaient au bord de l’élimination. Menés 2-3 par les Boston Celtics de Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett et Rajon Rondo. Avec un match décisif à jouer au TD Garden. Malgré toute cette pression, James a délivré l’une des performances les plus folles de sa carrière, peut-être même la plus folle, en claquant 45 points avec 15 rebonds et 5 passes pour aller chercher la victoire. Avant-hier, lors d’un live Instagram, il est revenu sur sa motivation ce jour-là.

« Ma mentalité c’était de me dire que si nous perdions, Pat Riley [le Président du Heat] aurait pu casser le ‘Big Three’ et je ne voulais absolument pas ça. Ça aurait été la séparation la plus rapide de l’Histoire. Et ma legacy aurait pris un sacré coup si je n’avais pas sorti une performance All-Time. »

Et voilà, typiquement du LeBron James. Il aime romancer et dramatiser les faits. Pat Riley n’aurait évidemment pas cassé le ‘Big Three’ en cas de nouvel échec. Jamais. Pas une seule fois. Pas du tout. Non. Niet. Nada. Le Heat avait trois des meilleurs joueurs de la ligue dans leurs rangs et le Président Riley n’allait certainement pas s’en séparer aussi vite.

LeBron James fait exploser les Celtics