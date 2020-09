LeBron James, une revanche à prendre sur le Heat ?

LeBron James ne serait pas le même homme ni le même joueur s’il n’avait pas rejoint le Miami Heat au cours de sa carrière. Son choix fut très critiqué à l’époque – parce qu’il s’associait à Dwyane Wade et Chris Bosh – mais c’est sous la tunique de la franchise floridienne qu’il a décroché ses deux premières bagues. Avant de retourner aux Cleveland Cavaliers en 2014. Son choix fut… critiqué à l’époque, mais cette fois-ci essentiellement par les partisans de l’équipe de South Beach.

« Quand j’ai quitté Miami, il y a un gars en qui j’avais confiance et avec qui j’avais construit quelque chose qui m’a dit que je faisais la plus grande erreur de ma carrière », confiait LeBron James après son sacre miraculeux avec la franchise de l’Ohio en 2016. « Et ça, c’était une source de motivation pour moi. »