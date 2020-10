On est déjà revenu en long et en large sur la performance exceptionnelle de Jimmy Butler contre les Los Angeles Lakers dans le game 3 des Finales. Avec ses 40 points, 13 passes et 11 rebonds, l'arrière du Miami Heat a désossé L.A. à lui seul ou presque. Il a aussi et surtout remporté son duel à distance avec les deux stars adverses, LeBron James et Anthony Davis. Les deux cracks californiens ont à peine atteint le total de points de Butler à eux deux. Pour le King, cette défaite a sans doute eu un goût particulier. On a vu LeBron très frustré en fin de match, au point de sortir du terrain et d'obliger Frank Vogel à le remplacer dans les ultimes secondes.

S'il y a de l'amertume chez LeBron James, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais été surclassé comme ça dans un match des Finales NBA. Le "Chosen One" a déjà été battu plus d'une fois, surtout en Finales, et ce n'est pas le propos. Mais statistiquement, jamais un adversaire ne l'avait battu dans les trois catégories statistiques "reines" ou en tout cas sur lesquelles il a le plus d'emprise, lors d'une série pour le titre. Aucun coéquipier non plus, n'est parvenu à faire mieux.

LeBron a voulu trashtalker Jimmy Butler, il l'a payé au centuple !

Moins de points (40 contre 25), moins de rebonds (11 contre 10) et moins de passes (13 contre 8). LeBron James a tout fait moins bien que Jimmy Butler, même si leurs registres ne sont évidemment pas complètement comparables. Ce sont néanmoins les deux piliers de leur équipe et les hommes qui décident de ce qui se passe en bien ou en mal sur le parquet. Avec 8 pertes de balle, alors qu'il sortait d'un match immaculé en la matière, LeBron a confirmé qu'il n'était pas dans un grand soir.

Il aura quand même fallu attendre qu'il ait presque 36 ans pour que LeBron James soit dominé statistiquement de la sorte par un rival. A lui de montrer dans 48 heures que ce n'était qu'une anomalie et qu'il est toujours capable d'imposer sa loi quand bon lui semble. On a pu le voir dans leur échange à distance à la fin du match, Jimmy Butler ne lui fera absolument aucun cadeau...