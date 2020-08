LeBron James prévient les Lakers avant le début des Playoffs…

Sur une série de trois défaites consécutives, les Los Angeles Lakers ont renoué avec la victoire. Contre les Denver Nuggets (124-121) la nuit dernière, les Angelenos se sont imposés sur le fil. Grâce à un panier clutch signé Kyle Kuzma. Mais sur ce match, LeBron James, même maladroit (9/21 aux tirs), a répondu présent : 29 points, 12 passes décisives. Petit à petit, le King monte en puissance dans cette bulle à Disney. Cependant, l'ancien des Cleveland Cavaliers ne se sent pas encore prêt pour les Playoffs. Et il réalise le même jugement pour l'ensemble des Lakers.

"Moi personnellement, au niveau de l'aspect mental, je ne suis pas en mode Playoffs. Physiquement, ça commence à venir. Je sens que mes jambes vont de mieux en mieux. Mon jeu s'améliore de plus en plus. Je deviens de plus en plus à l'aise dans cette bulle.

Mais mentalement, ce n'est vraiment pas ça. Personnellement, je pense que l'équipe n'est pas encore prête. Mais ça va venir. Il y a un état d'esprit différent à avoir. Mais il faut aussi savoir ne pas l'activer trop tôt... Car ça te prends beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup d'efforts", a confié LeBron James face à la presse.