Comme des centaines de millions de travailleurs à travers le monde, LeBron James subit l’épidémie de coronavirus. Une suspension de la saison difficile à vivre pour le King, à la lutte avec Giannis Antetokounmpo pour le trophée de MVP, et donc les Los Angeles Lakers semblaient favoris pour le titre. Aurait-il décroché son cinquième trophée, pour ainsi rejoindre Michael Jordan dans l’Histoire ? Son équipe serait-elle allée au bout pour décrocher une dix-septième bannière, égalant ainsi les Celtics ? On ne le saura jamais si la saison venait à être annulée – ce qui semble de plus en plus probable. Et c’est ça qui fait peut-être le plus mal à James.

« Je ne sais pas si j’arriverai à vraiment faire le deuil de cette saison un jour», confie LeBron James. « Je peux être satisfait de ce que l’équipe a accompli. Honnêtement, je ne pensais pas qu’on développerait une alchimie aussi vite. Donc ce sera difficile de fermer ce chapitre. Mais je suis fier de ce qu’on a accompli. Nous avons réussi quelque chose de spécial. (…) J’adorerai que la saison reprenne une fois que l’épidémie sera contrôlée. Je pense que nous pouvons être en position pour gagner un titre. Et même si c’est dans une autre ville, isolée. Il faut juste trouver une solution. »

LeBron James est bien conscient que le temps passe. Et que chaque jour réduit les chances de finir la saison. Mais il sait aussi que le temps est compté pour lui. Il lui reste sans doute quelques années au plus haut niveau mais sa fin de carrière approche tout de même. Les occasions seront limitées. Les Lakers n’auront peut-être même plus jamais une opportunité comme celle qu’ils avaient là.