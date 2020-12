LeBron James se moque encore de l’échec des Clippers !

Les Los Angeles Clippers ont connu un échec retentissant lors des derniers Playoffs. Attendus en finale de la Conférence Ouest pour défier les Los Angeles Lakers de LeBron James, les Californiens ont chuté face aux Denver Nuggets (3-4). Un revers incroyable malgré une large avance dans cette série (3-1).

Et on le sait, les Lakers se sont régalés devant la déroute des Clippers. Pendant l'intégralité de la saison 2019-2020, les deux équipes californiennes ont échangé les amabilités. Et les Lakers avaient vraiment l'envie d'en découdre sur une série de Playoffs. Mais finalement, James et ses coéquipiers se sont bien marrés.

"Je n'arrivais pas à le croire. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à le croire. Bien évidemment, la meilleure équipe a gagné. C'est la réalité. Mais tout de même, avec toutes les conneries qu'ils ont raconté toute l'année... Et je ne parle pas de Paul George et de Kawhi Leonard. Même pas de Montrezl Harrell. Tout le monde sait de qui je parle. Et finalement, ils ont connu toute la merde dont ils ont parlé toute l'année. Et je n'arrive pas à comprendre comment ils n'ont pas été mesure de saisir cette opportunité. Car juste avec l'effectif que les Clippers avaient, ils étaient construits pour ça. Je le pensais en tout cas. Ils avaient les coachs pour ça aussi. Je ne pensais pas qu'ils allaient perdre comme ça, comme tous les observateurs d'ailleurs", a raconté LeBron James, avec un grand sourire, pour Road Trippin'.

Si les Clippers avaient besoin d'une source de motivation supplémentaire pour le match d'ouverture de la saison face aux Lakers. Mais on peut aussi comprendre cette rivalité entre les deux équipes. Pendant l'intégralité de la saison, ce duel californien était très attendu en Playoffs.

Et les Lakers n'ont pas vraiment apprécié certains propos des membres des Clippers (coucou Patrick Beverley). Après le titre remporté, LeBron James et ses partenaires n'ont donc aucune raison de se retenir...