Une nouvelle statistique qui illustre la longévité FOLLE de LeBron James

LeBron James est dans le paysage depuis tellement longtemps qu’on en viendrait presque à prendre son talent pour acquis. Ses performances sont extraordinaires mais nous y sommes tellement habitués qu’elles en deviennent banales. Alors on les rabâche, pour vraiment souligner la longévité impressionnante du bonhomme. S’il y a des tas de chiffres et d’exemples qui illustrent sa durabilité au plus haut niveau, cette statistique est assez parlante. Le King va boucler sa seizième saison à plus de 25 points par match. La seizième de suite.

Vous voulez un contexte pour comprendre à quel point c’est fort ? Le deuxième joueur avec le plus grand nombre de saisons à 25 points de moyenne ou plus… en a réalisé 12. Soit quatre de moins. Et ils sont en réalité trois à l’avoir fait : Michael Jordan, Kobe Bryant et Karl Malone. Même Kareem Abdul-Jabbar, qui a joué 20 ans en NBA en continuant à être un All-Star sur le tard, n’a pas été aussi prolifique aussi longtemps.

S’il continue sur ce rythme, LeBron James deviendra le meilleur marqueur de tous les temps à la fin de sa carrière. Mais aussi celui avec le plus de sélections dans une équipe All-NBA. Bref, un monument.

Les statistiques de LeBron James en carrière

Via Reddit