LeBron James dépasse un monument et rentre un peu plus dans la légende

Et un record de plus qui s’apprête à tomber. Alors que LeBron James et les Los Angeles Lakers sont partis pour une longue campagne estivale, à la conquête du titre NBA, le King continue d’asseoir sa place dans l’Histoire de la ligue. Il est désormais le deuxième joueur à avoir gagné le plus de matches en playoffs (158 !) après le succès des Californiens contre les Portland Trail Blazers hier soir (116-108). Avec justement 38 points du natif d’Akron sur ce match.

LeBron James dépasse ainsi la légende Tim Duncan au classement des rencontres remportées à ce stade de la compétition. Il double une légende. Un monument qui s’est constamment rendu en playoffs tout au long de sa carrière.

CQFR : Monstrueux, LeBron James redonne l’avantage aux Lakers

Plus que quatre petites victoires séparent James du premier, Derek Fisher. Un autre joueur des Lakers. Sauf catastrophe, il devrait donc s’emparer du record d’ici les prochaines semaines. Il est déjà le meilleur marqueur de l’Histoire des playoffs. LeBron James est aussi remonté à la troisième place au plus grand nombre de paniers à trois-points inscrits, juste derrière Ray Allen et Stephen Curry.