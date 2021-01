Les résultats de la nuit en NBA

Boston Celtics 124-97 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 106-103 New York Knicks

Milwaukee Bucks 112-109 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 127-125 Chicago Bulls

Utah Jazz 116-92 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 112-95 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 100-138 Los Angeles Clippers

- Tout va bien pour LeBron James et les Los Angeles Lakers ! Depuis le coup de gueule d'Anthony Davis sur les problèmes défensifs des Angelenos, les champions NBA en titre sont sur une série de 5 victoires de suite. Bien plus investis défensivement les Californiens dominent les débats, à l'image de ce succès maîtrisé face aux New Orleans Pelicans (112-95).

Avec 6 joueurs à plus de 10 points, les Lakers récitent un basket collectif avec les apports toujours aussi précieux des deux stars. 21 points, 11 passes décisives et 8 rebonds pour LeBron. 17 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour Davis. En face, le duo Brandon Ingram (20 points) - Zion Williamson (21 points) n'a pourtant pas démérité. Mais Los Angeles, en tête de la NBA, était un ton au-dessus avec un LeBron toujours capable de réaliser de grosses actions...

👀 EVERY ANGLE of LBJ's putback SLAM...the @Lakers face GSW on Mon. (1/18) at 10pm/et on TNT. pic.twitter.com/4jZuVfgtnF — NBA (@NBA) January 16, 2021

Le jour où LeBron James s’est dit : « Je suis le GOAT »

- LeBron n'a pas été le seul à briller. Sur le fil, les Milwaukee Bucks ont pris le meilleur sur les Dallas Mavericks (112-109). Après une série de 4 victoires consécutives, les Texans sont tombés sur un os. Et malgré ses 31 points, Giannis Antetokounmpo n'a pas été le grand artisan du succès de la franchise du Wisconsin.

En effet, en inscrivant 8 de ses 25 points dans les dernières 150 secondes de la partie, Khris Middleton a fait basculer le match en faveur des Bucks. Malgré l'énorme copie de Luka Doncic (28 points, 13 passes décisives et 9 rebonds), Dallas n'a pas réussi à répondre aux deux paniers primés de Middleton dans le money-time. A noter également le double-double de Kristaps Porzingis (15 points, 10 rebonds).

- L'arrivée de Jarrett Allen a-t-elle déjà un impact sur Andre Drummond ? Annoncé avec insistance sur le départ des Cleveland Cavaliers, l'intérieur a été monstrueux face aux New York Knicks (106-103). Lors de la victoire de son équipe, l'ancien des Detroit Pistons a été dominateur dans la raquette : 33 points et 23 rebonds. Il s'agit d'un record égalé aux points pour Drummond.

Bien épaulé par Cedi Osman (25 points), le pivot a permis la victoire de son équipe. Mais elle a été compliquée à obtenir en raison de bonnes performances de Julius Randle (28 points), RJ Barrett (20 points) ou encore Immanuel Quickley (23 points). Les Knicks ont notamment passé un 16-0 pour revenir et lutter pour ce match... Mais il s'agit bien de la 5ème défaite de suite pour New York.

James Harden, les Nets, les Rockets : Les gagnants et les perdants d’un trade massif !

- Dans le même temps, Shai Gilgeous-Alexander a également réalisé son record en carrière aux points ! Avec 33 unités, le leader de l'Oklahoma City Thunder a permis le succès des siens face aux Chicago Bulls (127-125). Une victoire arrachée sur le fil lors de la prolongation.

Avec 35 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, Zach LaVine a pourtant eu la balle de match. Mais il a raté un tir à longue distance. OKC, avec un énorme retour de 22 points en seconde période, a réussi à renverser cette partie. Outre SGA, Luguentz Dort a également eu un bel impact : 21 points, 8 rebonds et 6 interceptions.

SGA and-one sends the game into OT 😤 pic.twitter.com/lSt7OXjLhM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2021

- Le Utah Jazz continue sa bonne série. En dominant les Atlanta Hawks (116-92), la franchise de Salt Lake City a enchaîné une 4ème victoire consécutive. Avec Donovan Mitchell (26 points) et Rudy Gobert (15 points, 13 rebonds), le Jazz a maîtrisé les débats de A à Z grâce à une avance construite dès le premier quart-temps.

Il faut dire que les Hawks n'ont pas été aidés par la terrible défaillance de Trae Young : 4 points à 1/11 aux tirs ! Avec finalement un 21-0 décisif en seconde période, le Jazz a tranquillement géré son avantage par la suite. Il s'agit de la 5ème défaite d'Atlanta sur les 6 dernières rencontres.

- Une véritable balade. Les Los Angeles Clippers ont déroulé face aux Sacramento Kings (138-100). Avec un duo Kawhi Leonard (27 points, 6 passes décisives) - Paul George (26 points) dominateur, les Californiens ont pris ce match par le bon bout et n'ont jamais réellement douté. La différence a été ainsi effectuée dès le troisième quart-temps.

Avec trois victoire de suite, les Clippers montent doucement en puissance au fil de la saison. A l'inverse, les Kings n'ont pas été en mesure de rivaliser avec notamment un petit match de la part de De'Aaron Fox (14 points).