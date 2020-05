Les 5 stars modernes qui auraient brillé à l’époque de Jordan selon Magic

Magic Johnson a donné du crédit à LeBron James et Kevin Durant, évidemment, mais aussi, et c’est plus surprenant, à Stephen Curry.

Les anciennes superstars sont toujours les premières à vanter les mérites du niveau de jeu et de la difficulté de leur époque. Une manière de revivre leur passé glorieux et de dénigrer, plus ou moins volontairement, les joueurs actuels. Comme si la plupart des meilleurs basketteurs d’aujourd’hui n’auraient pas pu être aussi performants vingt ou trente ans en arrière. Magic Johnson a tout de même cité cinq stars qui se seraient illustrées dans les années 80 et 90 selon lui.

« Pour moi c’est très simple. On commence avec LeBron James. Puis KD, sans aucun doute. Ce gars aurait pu scorer à n’importe quelle époque. Je pense que Stephen Curry aurait pu shooter aussi bien qu’il le fait maintenant. Puis j’aurais pris Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo », confie le Hall Of Famer.

Sa décision de retenir Stephen Curry est intéressante parce que nombreux sont ceux qui pensent – à tort – que le double-MVP n’aurait pas pu exister dans les années 90. Pourtant, il est plus grand et plus costaud qu’un Isiah Thomas par exemple. Sans oublier qu’il est un bien meilleur shooteur. Le meilleur de l’Histoire. Ça aurait fait des ravages à n’importe quelle période de la NBA.