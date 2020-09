Qu'il est beau ce groupe, qu'est-ce qu'il vit bien ! Ces images de liesse dans le vestiaire - ou plutôt vraisemblablement les couloirs de la salle - font plaisir à voir. Ils sont tous là, les vétérans, les jeunes, les stars, les mecs du bout du banc qui ne jouent pas, à exulter comme des gamins. Et au milieu, un coach, Mike Malone, incroyable de maitrise et de sang froid sur le terrain, qui cette fois sautille comme un gamin au milieu de ses gars. C'est beau, c'est frais. Des images de sport comme on les aime.

The Nuggets were HYPED in the locker room after advancing to the WCF 👏 (via @nuggets) pic.twitter.com/VN6TGp63Ew — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 16, 2020

Alors certes, ce n'est qu'une qualification pour les finales de conférence - d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ça à l'eau et pas au champ'. En face, les Los Angeles Lakers seront un gros morceau. C'est d'ailleurs ce que rapidement coach Mike a souhaité rappeler à sa team. Les Clippers, c'est bien, mais ce n'est que le début de l'aventure. Il faut penser à la suite dès maintenant. Ces Nuggets veulent aller plus loin, plus haut. Ils veulent taper plus fort. Encore plus fort. Et les Lakers sont une cible de choix.

Depuis le début des playoffs on a sous estimé la force de ce groupe. Depuis toujours les Denver Nuggets ne font pas vraiment kiffer les fans. Petit marché, ville pas vraiment sexy, pas de vrai historique de succès. Mais ce petit marché (même si en population Denver c'est tout de même plus de 600 000 habitants) qui s'invite dans la cour des grandes villes hype des USA (Los Angeles, Boston, Miami), a quelque chose en plus. Cette équipe a quelque chose de différent.

Ils ont le momentum ! Ils ont ce sentiment d'être forts, indestructibles presque. Ces mecs reviennent de loin. A chaque fois menés, à chaque fois laissés pour morts, ils sont revenus grâce à la force du groupe. Ils sont revenus alors qu'on avait déjà annoncé Utah vainqueur, qu'on avait déjà programmé la Battle de Los Angeles et qu'on se demandait qui serait le MVP des finales entre LeBron et Kawhi.

Ca doit être kiffant de déjouer tous les pronos et de faire fermer autant de bouches à la fois. On ne sait pas combien de temps ça durera et si ce groupe aura l'énergie et les ressources pour aller encore plus loin mais, une chose est sûre, on n'osera plus jamais les sous-estimer. On ne vendra jamais plus la peau de l'ours de Denver avant d'avoir pris son pouls et confirmé que son très gros coeur ne bat plus.