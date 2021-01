Les Jeux Olympiques 2021 annulés ? La rumeur inquiète les Bleus

Le Japon serait déjà résigné et prévoirait d'annuler purement et simplement les Jeux Olympiques 2021 à cause du Covid.

Rien n'est sûr et tant que ce n'est pas le cas, on ne va pas céder à la déprime. Mais les révélations du Times sur les intentions du gouvernement japonais concernant les Jeux Olympiques 2021 sont inquiétantes. Selon le média britannique, les officiels nippons auraient d'ores et déjà déterminé en privé que l'événement, déjà repoussé d'un an, allait de nouveau être annulé à cause de la situation sanitaire mondiale. Pire, le Japon ne prévoit apparemment pas de repousser les JO en 2022, mais plutôt de se positionner pour la prochaine année où il sera possible de faire acte de candidature. C'est à dire en... 2032.

Si cette information se confirme, il n'y aura donc pas de Jeux Olympiques avant 2024 et l'édition organisée par Paris. Puis ce sera au tour de Los Angeles en 2028. Cette nouvelle serait évidemment très décevante pour un tas de joueurs et de joueuses de basket qui rêvaient de ce rendez-vous, pour certains leur premier. Evan Fournier est de ceux-là et il suffit de voir son GIF posté en réaction à l'article du Times pour comprendre qu'il en redoute la véracité.

Team USA : les rêves de gloire aux JO 2021 mis à mal par la NBA ?

Vincent Poirier, qui a de très bonnes raisons de penser qu'il fera partie de la sélection coachée par Vincent Collet si les Jeux Olympiques ont lieu, est dans le même état d'esprit.

Les athlètes, basketteurs ou non, ont de bonnes raisons d'être déroutés par les informations des dernières jours tant elles sont contradictoires. Thomas Bach, le président du CIO, assurait un peu plus tôt dans la semaine que les Jeux Olympiques auraient bien lieu et qu'il n'y avait pas de plan B prévu au cas où Tokyon renoncerait à l'organisation...