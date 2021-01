Les meilleurs scoreurs NBA par zone : Nicolas Batum invité surprise

Kirk Goldsberry, qui a longtemps contribué avec Grantland et s'est fait connaître du grand public grâce à ses superbes graphismes pour illustrer des statistiques, a dévoilé les joueurs les plus prolifiques par zone du terrain cette saison. Du début de la saison jusqu'au 19 janvier, voici qui sont les plus gros scoreurs par secteurs. Surprise, Nicolas Batum y figure !

Leading Scorers By Zone pic.twitter.com/simaEtGYlz — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) January 20, 2021

Nicolas Batum dépasse les attentes, « Batman » va être dur à sortir du cinq

Plusieurs choses notables :

- Nicolas Batum, dont beaucoup se demandaient s'il n'était pas fini à cause de sa saison au placard à Charlotte, est le meilleur marqueur de toute la NBA dans le corner gauche. On avait déjà noté l'importance de l'ailier français dans le bon début de saison des Los Angeles Clippers. Une impression confortée par une belle adresse à 3 points (42.6%) et ce statut, donc, de King du left corner.

- On est bien en 2021 : Nikola Vucevic, un pivot, est le scoreur le plus prolifique à 3 points dans l'axe de l'arc de cercle. Si on avait dit ça à nos old gangsters des années 80 et 90

- Il n'y aucun meneur de jeu. Pas même Damian Lillard ou Luka Doncic, qui figurent pourtant dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la ligue.

- Comme prévu, Zion Williamson est un monstre près du cercle, où il fait le plus gros de ses dégâts.

- CJ McCollum est le seul joueur que l'on retrouve dans deux zones différentes, en tête de raquette à gauche et à 3 points, là aussi légèrement excentré à gauche. Sa perte est bel et bien catastrophique pour les Blazers.