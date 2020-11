Les Sixers prolongent Elton Brand, encore un choix curieux

On a un peu de mal à suivre ce que veulent faire les Sixers, surtout au niveau de la chaîne de commandement. Elton Brand vient d'être prolongé.

En fin de semaine dernière, on vous parlait des difficultés qui se présentaient pour les Philadelphie Sixers dans un article d'Antoine. Le timing avec lequel se sont opérées les arrivées de Doc Rivers, puis de Daryl Morey, posait question. On se demandait si le sort d'Elton Brand, le General Manager, n'était pas déjà scellé, surtout à un an de la fin de son contrat.

Comme annoncé par Shams Charania de The Athletic, la situation s'est clarifiée dimanche, avec une décision à nouveau assez étonnante.

Plutôt que de voir comment vont se dérouler les choses entre ce trio d'hommes forts et éventuellement ajuster les choses à moindre frais en fin de saison, les Sixers viennent de prolonger le contrat de Brand sur plusieurs saisons. On comprend l'idée de vouloir sécuriser quelqu'un sur le plan contractuel pour l'aider à mieux faire son travail, mais avec des personnalités aussi forte que celles de Daryl Morey et Doc Rivers, il n'est pas sûr qu'Elton Brand trouve sa place. Si la mayonnaise ne prend pas, il sera désormais difficile de se séparer de l'ex-intérieur des Sixers sans lâcher un gros chèque.

L'ancien n°1 de Draft n'a pas encore réussi à trouver la formule gagnante depuis sa nomination en septembre 2018. L'arrivée de Morey, dont la philosophie de travail est basée sur l'utilisation des statistiques avancée, semble à double tranchant pour lui.

En tant que GM relativement jeune dans le métier, il peut apprendre de l'un des plus célèbres (et clivants) de toute la NBA. Tout dépendra aussi de l'ouverture d'esprit de Daryl Morey par rapport à ce qu'il a pu faire à Houston pendant toutes ces années. Mais aura-t-il seulement vraiment voix au chapitre ?

Sur le terrain et en dehors, les Philadelphie Sixers seront assurément l'une des équipes les plus intéressantes à suivre de la saison 2020-2021 en NBA.

