Les Warriors plus motivés que jamais grâce à la bulle ?

Chez les Warriors, on pense que cette non présence dans la bulle va servir de motivation pour retrouver les sommets l'année prochaine

On a assez répété et débattu au sujet des Golden State Warriors cette saison. Il y a eu les départs de Kevin Durant, Andre Iguodala et Shaun Livingston, les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson, le trade D'Angelo Russell-Andrew Wiggins en février. Le tout dans un nombre effarant de défaites. Clairement une année de transition. Résultat, pas d'invitation pour la bulle. On est donc passé d'un triple champion NBA en cinq ans à la dernière équipe de la ligue. Mais au sein de la direction, on pense que la fin de saison floridienne va jouer dans la motivation collective.

"Je pense que ça va être dur pour nos gars de voir ça démarrer. C'est facile maintenant parce que les playoffs n'ont pas débuté que tout commence à décoller à Orlando. Mais en tant que compétiteurs, quand tu es habitué à faire les playoffs et que tu n'y es pas, tu le ressens. Nos gars le ressentent. Je pense qu'ils vont regarder certains matches et que ça va les motiver", explique l'architecte de ces Warriors, Bob Myers.

Le GM californien met le doigt sur un point sensible. Après cinq finales de suite, le retour sur Terre a été brutal. Voir toutes ces rencontres de playoffs en se disant "ça aurait pu être nous", va indéniablement faire partie de ce processus de re-motivation. Surtout qu'au complet, et avec un gros choix de Draft, les Warriors feront indéniablement partie des favoris à la rentrée prochaine. En clair, cette bulle pourrait être un mal pour un bien dans les rangs des Dubs.