Les Warriors veulent un pick capable de jouer immédiatement

Les Warriors ont traversé une bien triste saison avec notamment un record NBA. Jamais une équipe ayant participé aux Finals n'avait été la première escouade éliminée de la course aux playoffs la saison suivante. Les circonstances sont évidemment connues avec des départs et des blessures. Steve Kerr a pianoté avec un effectif de G-League pour finalement n'avoir à jouer que cette place dans les trois derniers. Car, même si la saison est suspendue voir possiblement annulée, il y aura bien une Draft. Et à cette Draft, les Warriors piocheront à l'une des quatre premières places vu leur classement. Cependant, il est impossible de s'informer sur les futurs NBAers en ce moment, pour des raisons évidentes. C'est pourquoi la direction, qui cherche également à retrouver les sommets au plus vite, ne s'aventurera pas avec des prospects.

"Oui, nous allons essayer de trouver quelqu'un qui peut jouer immédiatement", explique Larry Harris, directeur du scouting. "Mais nous savons aussi que lorsqu'on pick à ce niveau, les joueurs ont 18,19 ou 20 ans. On ne s'attend pas non plus à ce qu'ils apportent tout de suite, nous ne sommes naïfs dans le fait que ça ne prendra pas de temps. Mais nous sentons qu'il y en a qui peuvent jouer des minutes. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'un poste. Nous voulons un joueur, du poste 1 à 5."

Avec l'arrivée d'Andrew Wiggins lors de la deadline, les Warriors auront un cinq majeur de haut niveau l'an prochain avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Si Harris avance qu'un poste 5 n'est pas prioritaire, on pense évidemment qu'ils auront un oeil sur James Wiseman, pivot annoncé dans le top 5. Et s'il n'est plus disponible, ils pourront utiliser le joueur drafté dans un trade. D'où l'intérêt de prendre un joueur plus ou moins NBA ready.