Lonnie Walker IV prévient : il faut arrêter d’enterrer les Spurs !

La course aux Playoffs à l'Ouest s'annonce palpitante pour la reprise de la NBA. Actuellement, 6 franchises comptent entre 32 et 26 victoires avec seulement une place qualificative. Cependant, il y a de bonnes chances d'assister à une série qualificative entre le 8ème et le 9ème grâce au nouveau format. Dans cette lutte, les Memphis Grizzlies sont les favoris en étant à la 8ème place. Ensuite, les Portland Trail Blazers et les New Orleans Pelicans sont considérés comme de sérieux outsiders. Puis derrière, les Sacramento Kings, les San Antonio Spurs et les Phoenix Suns semblent moins armés. Et autant le dire tout de suite, le jeune talent des Spurs Lonnie Walker IV n'apprécie pas cette version relayée par les médias.

"Nous sommes un groupe jeune et athlétique. Nous venons ici pour jouer dur en défense et nous voulons surtout gagner. La meilleure chose, c'est que nous sommes tous au même niveau actuellement.

Il n'y personne au-dessus ou en-dessous de l'autre. Nous savons exactement ce que nous voulons et ce que nous voulons devenir en tant qu'équipe", a ainsi lancé Lonnie Walker IV pour le San Antonio Express News.

Avec seulement 8 matches à disputer et un écart très faible au classement, rien ne semble impossible. Cependant, sur le papier, les Spurs risquent d'avoir du mal à rivaliser. Privé de LaMarcus Aldridge, blessé, San Antonio devra créer un exploit pour rattraper son retard. Surtout qu'encore une fois, la concurrence s'annonce rude.