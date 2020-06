Lonnie Walker des Spurs révèle son lourd et bouleversant secret

C'est un aveu très intime et bouleversant qu'a fait Lonnie Walker, le joueur des San Antonio Spurs, jeudi. L'ailier, autant connu pour son potentiel que pour sa coupe de cheveux originale, a confié sur Instagram que sa décision de se séparer de son imposante tignasse verticale n'était pas uniquement due à une volonté de changement de style capillaire. Walker, 21 ans, a révélé sur Instagram avoir été agressé et violé il y a une dizaine d'années, alors qu'il était enfant.

"J'ai commencé à laisser pousser mes cheveux vers 10-11 ans, parce que ça m'a servi à me cacher. L'été qui a suivi mon année scolaire de 5th grade (les élèves y ont entre 10 et 11 ans, NDLR), je me suis retrouvé à côtoyer davantage de membres de ma famille. Certains, dont je tairai le nom, plus que d'autres.

J'ai été agressé sexuellement, violé et abusé. Je m'y était habitué parce que, à cet âge, on ne comprend pas tout. J'étais naïf, curieux et ne comprenait pas le monde. Dans mon esprit, ma coiffure représentait ce que je pouvais contrôler, créer et m'approprier. Elle m'a donné confiance".

La période sans matches a réveillé de vieux démons chez Lonnie Walker, qui a jugé qu'il était temps de tenter de tourner la page en confiant au monde ce lourd secret.

"J'ai pardonné aux gens, même à ceux qui ne le méritaient pas. Pourquoi ? Parce que tout ça est un poids mort. Le temps n'attend personne et je n'ai pas de temps à perdre", a-t-il expliqué.

On ne sait pas si ce qu'a subi Lonnie Walker a pu être jugé ou même simplement dénoncé à la police. On lui souhaite en tout cas d'être davantage épanoui psychologiquement grâce à cette ouverture au public sur ce pan dramatique de son histoire personnelle.