Lou Williams explique pourquoi la reprise de la saison pose problème

Une partie des joueurs NBA préfèrent se concentrer sur la lutte contre les inégalités sociales que sur le basket et Lou Williams semble en faire partie.

Kyrie Irving a ouvert une brèche. Le meneur des Nets a conduit une conférence téléphonique de plus de deux heures vendredi dernier. Au programme, une longue discussion sur les inégalités sociales et le racisme aux Etats-Unis. Avec une prise de position assumée : reprendre le basket étoufferait la lutte actuelle en attirant la couverture médiatique sur les matches plutôt que sur les revendications des manifestants. Un meeting auquel ont participé un peu moins d’une centaine de basketteurs et basketteuses pros. Pour Lou Williams, cet argument fait sens. Il a même expliqué pourquoi à un internaute qui estime lui que le sport, au contraire, permet de réunir la population.

« On se bat pour un changement radical. Le sport permet souvent de panser les plaies, ça je suis d’accord. Mais dans cette situation… c’est une distraction », rétorque le sixième homme des Los Angeles Clippers. « Prenez exemple sur vous. Vous mourrez d’envie de rentrer du boulot et de nous regarder jouer en buvant une bière plutôt que d’être dehors pour vous battre contre les inégalités. C’est juste une manière de voir les choses. »

Le sport offre la possibilité d’aller au-delà des différences – même s’il y a malheureusement beaucoup de racisme dans le sport également. Mais, comme l’indique Lou Williams et comme le défend Kyrie Irving, il écarte également les peuples des problèmes du quotidien. Et les joueurs NBA, du moins une partie d’entre eux, craignent vraiment que cette lutte pour bouleverser le système passe au second plan en cas de reprise de la saison.