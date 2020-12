Luka Doncic, Dallas a bien évidemment activé l’option pour le prolonger

En seulement deux ans en NBA, Luka Doncic s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs. Superstar des Dallas Mavericks, le Slovène a impressionné son monde et représente l'avenir de la Ligue à 21 ans. Et bien évidemment, la franchise texane compte lui confier les clés de l'équipe pour les années à venir.

Avec cette idée en tête, Dallas n'a pas hésité une seule seconde en activant la "team option" présente dans son contrat, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania. Ainsi, l'ancien du Real Madrid se retrouve désormais lié aux Mavs jusqu'en 2022 avec un salaire annuel de 10,1 millions de dollars pour la saison 2021-2022.

Formality: The Dallas Mavericks have exercised All-Star Luka Doncic's fourth-year team option ($10.1M) for the 2021-22 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Doncic finished fourth in the MVP race last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2020