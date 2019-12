Une décennie s'achève et il faut déjà se projeter sur la suivante. Certains de celles et ceux qui marqueront le basket mondial dans les prochaines années sont déjà en activité. D'autres sont encore sur les bancs du lycée. Certains sortiront de nulle part et bouleverseront les prévisions. Voici en tout cas 10 noms qui risquent bien de faire leur trou dans les 10 années qui viennent en NBA ou ailleurs.

Luka Doncic

LeBron, KD, Harden, Westbrook et d’autres cracks de la décennie passée prendront leur retraite dans les 10 ans à venir, c’est à peu près certain. Ils ne seront pas là pour assister à l’avènement déjà bien préparé de Luka Doncic en NBA. Le Slovène n’a qu’une saison et demi dans les jambes mais fait déjà des merveilles avec l’aplomb de ce que l’on nomme un “joueur générationnel”. A coups de triple-doubles, de stepbacks à 3 points et de passes laser, Doncic allie le spectaculaire à l’efficace. L’ancien MVP de l’Euroleague est comme un condensé de plusieurs légendes et semble avoir tantôt emprunté au répertoire de Larry Bird, de Magic Johnson ou de LeBron James. Plutôt pas mal et encourageant dans l’optique d’être l’un des, si ce n’est LE joueur, de la décennie à venir.

On imagine bien Luka Doncic attirer des basketteurs en fin de contrat qui se diront qu’ils ont justement envie de collaborer avec lui. En chemin, l’ancien Madrilène a de bonnes chances de récolter un ou plusieurs trophées de MVP et de claquer des records de précocité comme LeBron avant lui. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Zion Williamson

On fait partie des optimistes qui pensent que Zion Williamson va trouver le moyen de ne pas pâtir de ce physique si unique. D’autres ont vécu des saisons blanches - ce n’est pas encore son cas - avant lui et ont finalement réussi à enchaîner les matches et les saisons. Blake Griffin et Joel Embiid, pour ne citer qu’eux, sont devenus des All-Stars et des joueurs incontournables. Le peu que Zion a pu montrer pendant la préparation avec les Pelicans et ce que l’on a vu de lui à Duke nous incite à croire en lui. Il doit être ce phénomène athlétique - mais pas que - qui mettra New Orleans sur la carte NBA en électrisant les foules et en étant une menace des deux côtés du terrain.

Théo Maledon et Killian Hayes

L’avenir de l’équipe de France et des Français en NBA pour la décennie à venir, on l’espère. Leur trajectoire a beau être différente - l’un sort de l’INSEP et joue en Jeep Elite, l’autre a tenté l’exil en Allemagne, on a envie de les croire liés par leur appartenance à la même génération. Les deux jeunes arrières tricolores seront en tout cas tous les deux candidats à la Draft 2020, avec l’objectif très crédible d’être des lottery picks. Dans les 10 ans qui viennent, on les pense taillés pour se faire une belle place dans la ligue et pour prendre, petit à petit, le leadership chez les Bleus.