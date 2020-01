Probablement jusqu'à la fin de ses jours et à moins que Marvin Bagley devienne une superstar, Vlade Divac se verra reprocher toute sa vie de ne pas avoir drafté Luka Doncic en 2018. Tout semblait réuni pour que les Sacramento Kings et leur General Manager forcément conscient du talent du Slovène. David Joerger, qui coachait les Kings à ce moment-là, a entretenu une relation tendue avec le Serbe jusqu'à son départ l'été dernier. The Athletic s'est fait l'écho d'une scène qui cristallise bien l'animosité qui existait entre eux, notamment à cause du choix de Divac de ne pas drafter Luka Doncic.

Selon deux sources évoquées par le média, Joerger aurait lancé à Divac en février 2019, donc une fois la saison bien avancée, une petite boutade en mode passif-agressif. Le coach aurait indiqué à son GM qu'il négociait actuellement avec les Mavs pour un trade de Luka Doncic avant la deadline. Ce à quoi Divac aurait répondu, absolument pas amusé :

"Est-ce qu'ils m'envoient aussi leur coach dans l'opération ?"

Quelques mois plus tard, David Joerger était remplacé par Luke Walton. La première saison de l'ex-coach des Lakers à Sacramento est particulièrement compliquée et il n'est vraiment pas sûr que les Kings soient capables d'accrocher la 8e place, l'objectif fixé par la direction. A mi-saison, ils sont 14e de la Conférence Ouest avec 5 victoires de moins que les Memphis Grizzlies. Et pendant ce temps-là, Luka Doncic est en train de ramener Dallas en playoffs en se mêlant à la lutte pour le titre de MVP...